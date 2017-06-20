"Последний император" пригласил на свой бой американского президента
20 июня 2017, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Российский тяжеловес Федор Емельяненко в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 24 июня в рамках промоушена Bellator в Нью-Йорке, озвучил приглашение Дональду Трампу.
Федор Емельяненко в эфире передачи MMA Hour заявил, что будет рад, если его бой с американцем Мэттом Митрионом посетит президент Соединенных Штатов.
Встреча Емельяненко и Митриона пройдет в рамках турнира Bellator 180 на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".
Многократный чемпион мира по боям смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко по прозвищу "Последний император" заявил, что намерен нокаутировать соперника.
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