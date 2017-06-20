"Последний император" пригласил на свой бой американского президента

Российский тяжеловес Федор Емельяненко в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 24 июня в рамках промоушена Bellator в Нью-Йорке, озвучил приглашение Дональду Трампу.

Федор Емельяненко в эфире передачи MMA Hour заявил, что будет рад, если его бой с американцем Мэттом Митрионом посетит президент Соединенных Штатов.

Встреча Емельяненко и Митриона пройдет в рамках турнира Bellator 180 на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Многократный чемпион мира по боям смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко по прозвищу "Последний император" заявил, что намерен нокаутировать соперника.