Сергей Ковалев нанес за 8 раундов на 169 ударов Андре Уорда

Экс-чемпион мира Сергей Ковалев нанес на 169 ударов больше, чем его соперник — чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжелом весе Андре Уорд. На счету россиянина 407 ударов, у американца - 238.

Как пишет Boxing Scene, Уорд бил точнее - 33,6 % попаданий против 23,3 % у Ковалева, но по числу точных ударов впереди также оказался Ковалёв: 95 против 80 у Уорда. Из восьми раундов в шести по числу точных ударов лидировал Ковалёв.

Российский боксер Сергей Ковалев 18 июня проиграл своему американскому сопернику Андре Уорду техническим нокаутом. Позже рефери Тони Уикс написал в своем "Твиттер", что ошибся.

Сторона Ковалева намерена подать протест на результат боя.