Федор Емельяненко настроен завершить бой с Митрионом досрочно

Российский тяжеловес Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 24 июня в рамках промоушена Bellator в Нью-Йорке, и намерен нокаутировать соперника.

Российский боец смешанного стиля заявил, что изо всех сил будет стараться победить досрочно.

Многократный чемпион мира по боям смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко по прозвищу "Последний император" заявил, что все его допинг-тесты в организациях Pride, Rizin и Bellator были отрицательными.

Встреча Емельяненко и Митриона пройдет в рамках турнира Bellator 180 на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".