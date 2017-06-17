Видео тяжелейшего нокаута в исполнении Харитонова набирает популярность в Сети

Боец ММА из России, 36-летний Сергей Харитонов на первой минуте боя отправил в тяжелейший нокаут камерунца Рамо Тьерри Сокуджу в китайском Харбине в рамках бойцовского шоу M-1 Challenge 80.

Россиянину потребовалось 40 секунд, чтобы нокаутировать соперника.

Всего в своей карьере в ММА 36-летний Харитонов одержал 26 победы (15 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

Напомним, что на днях в Париже зрители избили кикбоксера на ринге после нокаута своего бойца.