Ковалев и Уорд взвесились перед боев-реваншем в Лас-Вегасе

Сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса. Ковалев и Уорд будут биться за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Перед боем-реваншем боксеры Сергей Ковалев и американец Андре Уорд показали одинаковый вес, сообщает пресс-служба WBC.

Ранее "Аргументы недели" сообщали о результатах чемпионского поединка, где Ковалев проиграл впервые за свою карьеру. Интернет-сообщества называли судейство поединка "позорищем мирового бокса".