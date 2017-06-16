Президент США похвастался «мощными соцсетями»

Дональд Трамп заявил, что может обойтись без помощи американских СМИ, потому что у него есть «мощные соцсети».

Как написал президент Соединенных Штатов в своем Twitter, его страницы в социальных сетях являются эффективными средствами распространения правдивой информации, потому что их читают около 100 млн человек. Пользователи, прокомментировавшие твит Трампа, выразили сомнение в достоверности этой цифры. Они указали на то, что совокупное число подписчиков главы Белого дома в Twitter и Facebook значительно меньше 100 млн.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Дональд Трамп забанил в Twitter писателя Стивена Кинга.