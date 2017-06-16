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Президент США похвастался «мощными соцсетями»

16 июня 2017, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США похвастался «мощными соцсетями»
фото: globallookpress.com

Дональд Трамп заявил, что может обойтись без помощи американских СМИ, потому что у него есть «мощные соцсети».

Как написал президент Соединенных Штатов в своем Twitter, его страницы в социальных сетях являются эффективными средствами распространения правдивой информации, потому что их читают около 100 млн человек. Пользователи, прокомментировавшие твит Трампа, выразили сомнение в достоверности этой цифры. Они указали на то, что совокупное число подписчиков главы Белого дома в Twitter и Facebook значительно меньше 100 млн.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Дональд Трамп забанил в Twitter писателя Стивена Кинга.

 

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Как написал глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter, его страницы в социальных сетях являются эффективными средствами распространения правдивой информации, потому что их читают около 100 млн человек.

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Сильный ливень обрушился на Абхазию 15 июня в четверг. Вода затопила Сухум. Подтопленными оказались несколько десятков домов по улицам Щеглова и Чанба. Для спасения людей привлечено МЧС.

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Для поиска новых идей нужно почаще мыть руки

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Максакова выступила на концерте духовной музыки в старейшем монастыре Киева

Известная исполнительница Мария Максакова порадовала общественность во время недавнего выступления. Певица спела с хором на концерте духовной музыки так, что у зрителей затаилось дыхание.

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Яхта российского миллиардера загородила туристам вид на статую Свободы в США

Яхта российского миллиардера загородила туристам вид на статую Свободы в США

Российский миллиардер Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue, высота которой составляет 112 м, возле берегов Нью-Йорка таким образом, что она загородила вид на статую Свободы.

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NASA показало марсианского робота-гуманоида в действии (ВИДЕО)

NASA показало марсианского робота-гуманоида в действии (ВИДЕО)

На кадрах можно увидеть, как робот шагает по площадке, которая имитирует труднопроходимую местность. В комментарии к видео указано, что гуманоид имеет около 200 датчиков на голове, плечах, животе и ногах.

//Общество

Белорусские водительские права будут действительны в России с 1 июля

Белорусские водительские права будут действительны в России с 1 июля

С 1 июля в России будет разрешено осуществление предпринимательской и трудовой деятельности на транспорте с водительскими удостоверениями, выданными в Белоруссии, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Умер Гельмут Коль

Умер Гельмут Коль

Гельмут Коль являлся федеральным канцлером ФРГ 4 срока подряд - с 1982-го по 1998 год. На время правления Коля пришлись объединение ФРГ и ГДР и окончание холодной войны между Западом и советским блоком.

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В Чебоксарах в больнице убили врача-травматолога

В Чебоксарах в больнице убили врача-травматолога

В чебоксарской больнице скорой помощи в кабинете обнаружили мертвым врача-травматолога. Представители правоохранительных органов по повреждениям без труда определили, что смерть носит криминальный характер.

//В мире

Украинские радикалы проведут акцию протеста против киевского гей-парада

Украинские радикалы проведут акцию протеста против киевского гей-парада

Мероприятия пройдут в разных местах, однако в запрещенном в Российской Федерации «Правом секторе» не исключили, что между сторонниками движения и гомосексуалистами могут произойти столкновения.

//Общество

В пункт приема металла Симферополя сдали две мины

В пункт приема металла Симферополя сдали две мины

Накануне вечером симферопольским спасателям поступило сообщение о том, что на пункте приема металла находятся подозрительные предметы цилиндрической формы, напоминающие бомбы.

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Эта фракция не знала, что за нее дали слово

Эта фракция не знала, что за нее дали слово

Глава Службы автомобильных дорог Крыма уверял, что камни, которые рассыпали между полосами, разделяющими потоки противоположных направлений, опасности не представляют.

//Новости Гнездо.ру

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Самый дорогой авианосец США оказался небоеспособен

Самый дорогой авианосец США оказался небоеспособен

Новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, удостоившись похвалы лично президента Дональда Трампа, оказался небоеспособен.

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Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих иномарок

Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих иномарок

Любовь представителей РПЦ к люксовым автомобилям Кирилл в разговоре со СМИ назвал «глупостью», которая дает повод для критики церкви. Патриарх считает, что священники не должны ездить на дорогих машинах.

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Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья и узнали ответ на вопрос Путина

Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья и узнали ответ на вопрос Путина

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) после "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным позвонили губернатору Ставропольского края и спросили насчет села Краснокумское.

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Следователи допросили обратившуюся к Путину больную раком жительницу Апатитов

Следователи допросили обратившуюся к Путину больную раком жительницу Апатитов

Жительница города Апатиты обратилась к Владимиру Путину в ходе прямой линии. Дарья Старикова рассказала, что врачи ошиблись с диагнозом, в результате было упущено время на лечение онкологического заболевания.

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Порошенко рассказал, как из-за большой любви к жене делал уколы ее пациентам

Порошенко рассказал, как из-за большой любви к жене делал уколы ее пациентам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая в пятницу на праздничном торжестве в честь Дня медицинского работника в Мариинском дворце, что в молодости ставил уколы пациентам вместо своей жены Марины.

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Нейросеть обнаружила монстров на Юпитере

Нейросеть обнаружила монстров на Юпитере

Художник Ник Стивенс обработал фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы в одной из компьютерных программ, нейросеть которой распознает в предметах знакомые очертания и делает их более выразительными.

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Главе подмосковного ГУМВД внесено представление после дела о «пьяном» мальчике

Главе подмосковного ГУМВД внесено представление после дела о «пьяном» мальчике

Прокуратура внесла начальнику подмосковного ГУ МВД РФ представление, поставив вопрос о передаче дела о ДТП в Балашихе, где погиб якобы "пьяный" шестилетний мальчик, в специализированный отдел.

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Володин призвал Европу подумать о последствиях новых антироссийских санкций

Володин призвал Европу подумать о последствиях новых антироссийских санкций

Напомним, ранее на этой неделе американский сенат одобрил расширение санкций против РФ. В Европе этот шаг вызвал критику. В частности, сегодня стало известно, что его осудила канцлер Германии Ангела Меркель.

//Общество

СМИ сообщили о продаже Прохоровым холдинга «РБК»

СМИ сообщили о продаже Прохоровым холдинга «РБК»

Сообщения о том, что бизнесмен Михаил Прохоров намерен избавиться от своих российских активов, в том числе и от холдинга «РБК», появились еще летом прошлого года. Тогда эти сведения были опровергнуты.

//Политика

Трамп констатировал "печальное" отсутствие доказательств его связи с Россией

Трамп констатировал "печальное" отсутствие доказательств его связи с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств его связей с Россией спустя семь месяцев после начала расследования и слушаний в конгрессе, назвав сей факт "печальным".

//Наука

Квантовую телепортацию на 1,2 тысячи километров смогли осуществить в Китае

Квантовую телепортацию на 1,2 тысячи километров смогли осуществить в Китае

Группа ученых из Китайской академии наук провела спутниковый эксперимент по передаче квантовых состояний между парами запутанных фотонов (так называемая квантовая телепортация) на рекордное расстояние — более 1200 км.

//В мире

Меркель осудила введение США новых антироссийских санкций

Меркель осудила введение США новых антироссийских санкций

С соответствующим заявлением выступили в правительстве Германии. Там отметили, что немецкий канцлер разделяет беспокойство по поводу введения ограничительных мер, высказанное ранее главами МИД ФРГ и Австрии.

//Экономика

Холодная погода в России угрожает ростом цен на продукты

Холодная погода в России угрожает ростом цен на продукты

Инфляция в России может вырасти на 0,1 — 0,2 п. п. из-за аномальных холодов и дождливой погоды, которые отодвинули дату появления раннего урожая. Об этом сообщили в министерстве экономического развития.

//Общество

Механизм доплаты за квадратные метры при реновации будет разработан за месяц

Механизм доплаты за квадратные метры при реновации будет разработан за месяц

Жителям столицы, чьи дома попадают в программу реновации, заранее сообщат, сколько им придется доплатить за дополнительную жилую площадь в новой квартире. Механизм расчета будет разработан в течение месяца.

//Криминал

Убийцы московских пенсионеров избежали пожизненного срока

Убийцы московских пенсионеров избежали пожизненного срока

О Банде «черных риэлторов» в Москве «Аргументы недели» ранее сообщали. 16 июня стало известно, что пожизненного заключения убийцы стариков избежали: следствию удалось доказать вину только по двум эпизодам дела.

//Общество

Подростка из Нефтеюганска за самый смелый вопрос президенту наградят iPhone 7

Подростка из Нефтеюганска за самый смелый вопрос президенту наградят iPhone 7

Ателье Caviar выпустило серию «президентских iPhone 7» с портретом Владимира Путина и один из таких айфонов ателье подарит подростку из Нефтеюганска Даниилу Прилепе за самый смелый вопрос президенту.

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