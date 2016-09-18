Боксер Альварес вернул себе титул чемпиона мира

Мексиканский боксер Сауль Альварес выиграл у британца Лайама Смита нокаутом в 9-м раунде и отобрал у него чемпионский пояс мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Двеннадцатираундовый поединок в Арлингтоне (США, штат Техас) закончился намного раньше: в девятом раунде Альварес ротправил своего соперника из Великобритании Лайама Смита в нокаут.

Таким образом, один из популярнейших бойцов мира Альварес вернул себе статус чемпиона мира, которым он владел в 2011-2013 годах, сначала по одной престижной версии, затем по двум.

Теперь в послужном списке Сауля Альвареса 48 побед (34 из них - нокаутом), 1 поражение и 1 ничья.

За этот бой Альварес заработал $3 млн. Это гарантированный гонорар, сумма может возрасти за счет продажи телетрансляций, передает ТАСС.