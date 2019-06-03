Медведева рассказала, как на неё повлиял переезд в Канаду

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что её жизнь изменилась после переезда в Канаду. Российская спортсменка отметила, что стала чаще принимать самостоятельные решения.

В прошлом году фигуристка закончила тренировки у Этери Тутберидзе и перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, из-за чего была вынуждена переехать в Торонто, передаёт «Московский комсомолец». Девушка заметила, что в другой стране стала чувствовать себя самостоятельнее и свободнее в своих действиях.

«Сначала было сложно привыкнуть, но в дальнейшем я увидела потенциал для развития», - поделилась Медведева.