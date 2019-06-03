Песков рассказал о возможности отстранения сборной России от Олимпиады

Дмитрий Песков рассказал о вероятности отстранения спортсменов из России от участия в летних Олимпийских играх в 2020 году. Скандал разразился из-за того, что российский спортсмен Данила Лысенко предоставил WADA поддельные документы.

В результате обмана Лысенко Международная федерация лёгкой атлетики инициировала расследование, которое может привести к отстранению всех спортсменов из России от участия в Олимпийских играх, передаёт МК. Информацию об этом обнародовала британская газета The Sunday Times.

«Нам об этом ничего неизвестно. Но в любом случае не газета определяет состав участников Олимпиады в Японии», - заявил пресс-секретарь российского президента.