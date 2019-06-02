Сергей Хусаинов: Сиссоко поступил безответственно

После финального (0:2) действия арбитра из Словении Дамира Скомина прокомментировал арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

«На первой же минуте Скомина назначает пенальти в ворота «Тоттенхэма», потому что Сиссоко, хотя и сыграл рукой непреднамеренно, но получил преимущество – передача не дошла до партнера, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» по поводу судейства финального матча Лиги чемпионов арбитр ФИФА Сергей Хусаинов. - Давно уже игроки знают, что опасно махать руками в такой ситуации, Сиссоко в некотором роде поступил безответственно. И, заметьте, ведь словенец уверенно показал на точку, не стал раздумывать, консультироваться с ВАР. Он этим решением как бы показал, что поблажек в таких ситуациях никому не будет. И, что характерно, ведь не предупредил Сиссоко, соглашаясь, что фол - по неосторожности.

Но правила – есть правила. Мне вообще понравилось его судейство. Ни одной желтой не показал, ни разу к ВАРу не подошел! То есть вся бригада была предельно собрана. Ко всем одинаковое отношение, никакой предвзятости. Вот это эталон судейства – к чему надо стремиться. Были спорные моменты. К примеру, Скомина остановил матч, прервал атаку «Тоттенхэма», когда мяч вроде попал в грудь корейцу Сону. На самом деле тут тоже все было предельно ясно: мяч, действительно, сначала коснулся груди, а потом Сон рукой немножко скорректировал движение мяча. Телекомментаторы обратили внимание на то, что судьи медлят с определением игры, мол, надеются на ВАР. Ни в коем случае! Медлят, потому, что смотрят, как будет развиваться ситуация. Ведь кто-то может находиться в пассивном положении вне игры. Был момент, когда игрок «Тоттенхэма» стоял, а потом вдруг рванул за мячом. Судья прекрасно видел, что тот находился вне игры, но дал свисток с опозданием – только когда тот из пассивного положения перешел в активное».