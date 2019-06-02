СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил.

Об этом пишет The Sunday Times. На текущий момент, начиная с 3 августа, спортсмен отстранен от соревнований. При нарушении правил доступности Лысенко может грозить дело с дисквалификацией от года до двух.

Как пишет газета, РФ могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что во Всероссийской федерации легкой атлетики якобы знали об изготовлении поддельных документов для сокрытия допинговых нарушений.