Женя Медведева поддержала Туктамышеву, исполнив с фигуристом Джонни Вейером песню Леди Гаги

Фигуристка Евгения Медведева поддержала российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву во время катания на ледовом шоу Fantasy On Ice в Японии, исполнив с американским фигуристом Джонни Вейером песню Леди Гаги "Shallow".

Видео, как Туктамышева катается, а они с чемпионкой мира Женей Медведевой поют, опубликовал в Инстаграм 34-летний Джонни Вейер. "Это просто улет!!" "Евровидение по вам плачет" - написали россияне в комментариях. «Живем полной жизнью в Японии. Можем в полной мере оценить музыкальный выбор императрицы Туктамышевой», – написал Джонни Вейер.