Латвийский хоккеист Родриго Аболс продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий сборной Латвии Родриго Аболс подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Флорида Пантерс». В качестве игрока сборной Латвии Родриго Аболс принимал участие в трех чемпионатах мира.

На ЧМ-2019 в Словакии латвийский хоккеист провел всего два матча, но зато какие! В игре со швейцарцами Родриго поймал шайбу рукой, в результате чего получил серьезную травму и перенес операцию. И тут подарок – приглашение в клуб НХЛ «Флорида Пантерс». Как это произошло? Чем занимаются латвийские хоккеисты после ЧМ-2019? Об этом в эксклюзивном интервью «Аргументы Недели» рассказал тренер сборной Латвии Артис Аболс.

- Артис, чем сейчас занимаются ваши ребята?

- Отдыхают. Сезон закончился. Отдыхают и готовятся к новым матчам.

- Уточняю информацию. Правда ли, что совсем недавно нападающий Родриго Аболс подписал контракт с клубом НХЛ?

- Правда. Он уже подписал двухлетний контракт с клубом «Флорида Пантерс». После неудачного для него матча, когда получил травму, позвонили из клуба «Флорида Пантерс» и предложили контракт. Сперва позвонили мне, как тренеру, а потом ему. Естественно, что решение принимал он сам. Это его выбор.

- Принимал решение сложно?

- Мысли разные были. В прошлом году Родриго выступал в чемпионате Швеции за «Эребру». И у него существует действующий контракт с этим клубом Элитной шведской серии «Эребру». Нужно было принять решение. И не только в спортивном плане. Его девушка уже нашла в Швеции работу, привык к команде и т.д. Но подумал и принял решение, что подпишет контракт с «Флорида Пантерс». От таких предложений не отказываются.

- Как сейчас чувствует себя Родриго после травмы?

- Уже все хорошо. Два дня назад была операция. Проходила гораздо сложнее, чем мы ожидали: брали часть кости с бедра, вставляли пластину, но все хорошо прошло. Сейчас уже дома и отдыхает.

- Артис, в настоящий момент сразу у четырех латвийских игроков есть контракты в НХЛ. Чем так полюбились зарубежным клубам латвийские хоккеисты?

- Можно бы и побольше контрактов в НХЛ. Есть контракты у Элвиса Мерзликина в «Коламбус», Рудольфа Балцерса в «Оттаве», Теодора Блюгерса в «Питтсбурге». Если учесть, что Латвия – не особо большая страна, то это очень даже хорошо. Это говорит о том, что наших спортсменов знают и ценят.

- Артис, вы как тренер и отец советовали подписать Родриго новый контракт?

- Я высказал свое мнение, но решение было его. Он мне правильно сказал: «Можно хоть до сорока лет играть, но это время так быстро проходит!» Родриго использовал возможности. Я считаю, что все правильно.

- Когда Родриго собирается познакомиться с новой командой?

- Уже скоро. 25 июня. Конечно, он пока играть не будет, но знакомство состоится.

- Благодарю за беседу и ангела-хранителя нашим спортсменам.