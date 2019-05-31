Артём Дзюба показал в сети редкое фото с красавицей- женой и сыновьями

Артём Дзюба - любимец болельщиков "Зенита" - и его красавица - жена Кристина не любят выставлять личную жизнь напоказ. Но недавно Дзюба показал всю свою семью. Во время церемонии награждения "Зенита" нападающий "Зенит" вывел на поле Кристину с сыновьями Максимом и Никитой.

По признанию футболиста, жена и дети — главные люди в его жизни. Жена и два сына, Никита и Максим, — главные люди в жизни Дзюбы. Артем рассказал, что его Кристина - человек не публичный. Любая фотография с женой и детьми даётся ему с трудом, - сообщает "Спорт-Экспресс". Они с женой шутят по поводу ревности Артема. "В моем понимании семья и любовь требуют тишины. То, что жена красивая, мы с детьми и так знаем. Любим её, она для нас номер один, эпицентр всего. Для меня важно, какой она была и есть", - сказал в интервью Дзюба.

Артем считает Кристина во многом умнее его самого. Он возмущается, когда жёны других футболистов в соцсетях не только хвалятся своими нарядами, но и начинают что-то комментировать по поводу своей жизни. "Это неприемлемо. Моя половина это понимает", — говорит Артем.