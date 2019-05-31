Форвард "Зенита" Артем Дзюба ​ думает о вариантах продолжения карьеры, которые могут возникнуть в летнее трансферное окно. У него есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша (который является агентом самого Криштиана Рональдо), есть подписанное соглашение, главная цель – один из клубов Английской Премьер-Лиги, до недавнего времени конкретики по данному соглашению не было, но закончился футбольный сезон 2018-19гг

У Артёма еще год контракта, и тут многое зависит от руководства "Зенита" – одно дело, если руководство клуба хочет сохранить футболиста и предлагает продление, было бы правильно, но то такого предложения пока не поступало, никто не озвучил ответ на логичный вопрос: будем продлевать или нет? Артём надеется, что будут предложения от Европы – Дзюба рассчитывает только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует футболиста огромными деньгами.

Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В сезоне 2018/19 30-летний нападающий принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач. До окончания летнего транферного окна еще есть время, и надеемся, что вопрос с нашим любимцем решится в интересах клуба и его болельщиков.