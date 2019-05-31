Кирьяков: Завтра «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в основное время сыграют вничью

Завтра в финале Лиги чемпионов в Мадриде сыграют две английские команды: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Свой прогноз на матч еженедельнику «Аргументы недели» дал бывший нападающий сборной СССР и России Сергей Кирьяков.

«Мой прогноз – ничья в основное время, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборной СССР и России Сергей Кирьяков. – Обосную. Во-первых, хотя два матча в чемпионате «Ливерпуль» выиграл – 2:1 и 2:1, но, как говорится, «на тоненького». Во-вторых, «Тоттенхэм» наверняка будет играть очень осторожно и аккуратно.А когда эта команда так играет, ее оборону взломать очень непросто. В-третьих, у «Ливерпуля» проблемы с составом. Не сыграет Кейта. Фирмино только начал тренироваться, не ясно, выйдет ли, а если выйдет, в какой он форме? В порядке ли Салах? То есть мы можем не увидеть связку Мане – Фирмино - Салах. А ведь эта троица делает погоду в команде – весь сезон валтузили Премьер-лигу.

Потом еще момент. В таких матчах, когда соперники прекрасно знают друг друга, та команда, которая ниже в таблице («Ливерпуль в чемпионате занял второе место, «Тоттенхэм» - четвертое – прим. ред.), имеет определенное психологическое преимущество. Да, «Ливерпуль» два раза подряд проиграл финальные матчи в еврокубках, это может создавать психологический дискомфорт, но, повторю, главное – будет ли играть тройка Мане - Фирмино - Салах. Если бы у «Ливерпуля» были в строю все лидеры – однозначно поставил бы на них. И еще. «Ливерпуль» такая… больше домашняя команда, на выезде играет не так ярко. При своих болельщиках, когда трибуны орут, вот тогда они несутся. В Мадриде такой поддержки не будет. К тому же трибуны гораздо дальше, чем в Ливерпуле. Да и поле большего размера. Это тоже такой психологический фактор. Два этих клуба сотворили сенсацию в полуфинале, но «Барселона» в Ливерпуль приехала совершенно разобранная, видимо, уже после первого матча начали праздновать победу. А вот «Тоттенхэм» в Голландии, когда уже их списали, совершил немыслимое – забил три гола. Тоже психологический фактор».