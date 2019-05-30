Дарья Касаткина: С новым тренером пока продолжим, а дальше посмотрим

Российская теннисистка Дарья Касаткина, выше всех из россиянок стоящая в рейтинге WTA и посеянная на Ролан Гарросе под 21-м номером, со счетом 3:6, 1:6 проиграла в матче второго круга Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.



- Даша, что сегодня случилось? Грунт - ваше любимое покрытие. Как объяснить такой счёт?

- Она хорошо играла. Моника очень агрессивный игрок, и, когда у нее идет игра, с ней очень тяжело играть. Сегодня так и было. В важные момент она брала все мячи, была агрессивней и поэтому смогла одержать достойную победу. Борьба была в каждом гейме, но маленькие детали определили результат.

- Вы раньше встречались?

- Да, мы несколько раз с ней играли.

- Она из числа неудобных игроков? В чью пользу был счет накануне?

- Точно оне помню, но по-моему я вела 2:1.

- Накануне Вы рассказали что решили попробовать поработать с новым тренером Дитек Пересом. После этого турнира продолжите пробовать?

- Мы только один турнир вместе попробовали. Поэтому пока продолжим, а дальше посмотрим. Сейчас будет подготовка к траве и после этого увидим.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- У меня запланированы два турнира - Истубрн и Уимблдон. А тренироваться я буду в Барселоне.

- У Вас мрачноватое настроение на этом турнире. Вы еще работаете с тем бельгийским тренером, который его создавал?

- Мы расстались с ним еще в начале этого года.

- Тому была серьезная причина?

- Я уже давала много интервью по этому поводу. Мы просто приелись друг к другу. Поэтому пришлось расстаться. Такое бывает. И не только у меня.

- Но после паузы и отдыха иногда люди все начинают заново… Нет ощущения что может быть стоит еще раз попробовать?

- Нет, такого ощущения нет.

- На последнем турнире в Берси мы много говорили о Вас, несмотря на то, что он мужской. В связи с тем, что Вы на прошлом Ролан Гарросе упомянули, что предпочитаете мужчин с бородой и чувством юмора. Вот уточнили у Бенуа Пэра, как у него с этим чувством. В ответ он рассказал о своих самых лучших впечатлениях о Вас и сообщил, что свяжется с Вами.

- Нет, не связался(смех). Забыл, наверное.

- Я рассказала ему о двух ваших требованиях к мужчинам: чувстве юмора и бороде. Он сообщил, что вроде юмор у него тоже присутствует. Но, очевидно, присутствует еще и склероз… Может в качестве спарринга потянет? У него вчера матч был против Эрбера.

- Нет, таких мыслей у меня пока не было. Хотя я тренируюсь со спарринг-партнерами парнями.

- С соотечественниками?

- На всех турнирах разные. Здесь как раз - французы.

- Не собираетесь себя чем-нибудь порадовать, чтобы скорее забыть о горечи поражения?

- Я вообще не любитель себя как-то сильно баловать. Предпочитаю пообщаться с друзьями, сходить с ними куда-нибудь, чем купить себе какую-то побрякушку. Для меня куда важнее эмоции, чем вещь.

- А вообще насколько важны эмоции в теннисе?

- Как и в жизни - эмоции очень важны. А в профессиональном спорте без эмоций вообще невозможно ничего добиться.

- Вы часто на выезде. Как в этой ситуации решается вопрос с друзьями? У Вас они в каждой стране?

- Нет. У меня всего несколько друзей и, к счастью, у них есть возможность ко мне приехать или, если у меня есть время, я к ним приезжаю. Слава богу с этим проблем нет.

- Это международная компания?

- Нет, все мои друзья - русские.

- Здесь на турнире они присутствуют? Кто здесь вас поддерживает?

- Здесь - брат, он же тренер по фитнесу. Мой физиотерапевт, он очень веселый, вот он как раз добавляет веселья.