С 26 июня по 4 июля телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР организует в Австрии предсезонный турнир, в котором сыграют бронзовый призер недавно завершившегося чемпионата России «Краснодар», московские ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов».

Так, благодаря Кубку Матч Премьер у болельщиков будет возможность увидеть сразу два дерби: московское ЦСКА – «Спартак» и южное «Краснодар» – «Ростов».

"Радует место проведения турнира: в Австрии в это время года обычно комфортная, не слишком жаркая погода и хорошего качества поля. Есть все условия для плодотворной подготовки к сезону", - рассказал Мурад Мусаев, главный тренер ФК «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".