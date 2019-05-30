Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов в отношении приговора Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые осуждены за хулиганство и нанесение побоев. Отмечается, что адвокаты требуют убрать статью за хулиганство и формулировку "из хулиганских побуждений", заменив её на другую.

"В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого", - передаёт сообщение суда ТАСС.

Гособвинение просит сохранить сроки наказания, однако не согласны с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору".