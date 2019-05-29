Психолог Хигир: Глушакову разве что в провинцию ехать…

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир высказал еженедельнику «Аргументы недели» свое мнение об уходе из «Спартака» Дениса Глушакова и о спартаковском тренере Олеге Кононове.

«Глушаков Денис Борисович - очень эмоциональный, взрывной. Может и послать тренера, куда подальше. В принципе для него нет авторитетов. Человек – настроения. Если хорошее – мог сыграть здорово. Родился 27 января 1987 года. Год кролика – очень хитрый. Даже скользкий. Так что я не удивился, его поступком по отношению к Каррере. По сути, он предал «Спартак». 32 года – свое отыграл. Ничего ему не светит. Абсолютно! Теперь все поняли его суть, ни один столичный клуб не возьмет. Разве что куда-то в провинцию ехать. Но опять-таки не каждый тренер захочет такого игрока в команду. Уже определенное отрицательное мнение о нем сложилось.

Кононов Олег Георгиевич. Родился 23 марта 1966 года. Мартовские все - ранимые, чувствительные. Отчество говорит о том, что очень упрямый. Замкнутый. Весь в себе. Тут есть определенное противоречие – человек, как говорится, со стержнем, а в поведении мягкий. Не способен повышать голос на игроков. Когда спортсмены огрызаются так, как это сделал Глушаков в одном из матчей - просто теряется. Ему бы тренировать какую-нибудь среднюю команду в культурной Европе, где совсем другие люди. «Спартак», конечно, команда не его уровня. Лучший вариант для «Спартака» был - вернуть Карреру. Это примирило бы клуб с болельщиками, да и команда заиграла бы иначе. Все-таки итальянец - тренер высокого уровня».