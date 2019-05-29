Звездная Спартакиада челябинцев

В минувшие выходные в Тюмени состоялось Первенство Уральского федерального округа и II этап летней Спартакиады учащихся России 2019 года по каратэ. За медали и путевки на финал Спартакиады учащихся России боролись более 500 юных спортсменов.

С разницей в 50 баллов сборная команда Челябинской области обошла сборную Свердловской области и завоевала Кубок спартакиады. В составе сборной - пять девочек, шесть мальчиков из спортшкол «Конас», «Мастер», «Каратэ» и «ЧТЗ»На третьем месте оказались спортсмены Тюменской области. В личном первенстве южноуральцы завоевали четыре первых, три вторых и четыре третьих места на пьедестале почета Спартакиады.

Согласно правилам, команда победитель, поедет на финал Спартакиады в Череповец, в августе этого года, в полном составе, все остальные команды, будут представлять только спортсмены, занявшие первые места. Конкуренция на финале Спартакиады России высочайшая, и каждый участник, и каждый балл, принесенный, в копилку команды будут на вес золота.