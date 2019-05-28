Вице-коммисар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался по поводу попавшего в Интернет видео, на котором запечатлен форвард команды "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, сидящий рядом с двумя полосками неизвестного белого порошка.

По словам представителя лиги, "НХЛ нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-то меры". Билл Дэйли отметил, что о расследовании говорить сейчас рано, - собщается на сайте RG.RU. "Нам надо понять, что там случилось. Кузнецов говорит, что был там, но ничего не употреблял. Так что мы не будем в чем-либо его обвинять", - пояснил Дэйли.

Представители клуба, за который выступает Кузнецов, коротко прокомментировали, что сейчас ведется сбор фактов и на данном этапе никаких комментариев больше не будет.

Кузнецов уже заявил, что никогда не потреблял запрещенные вещества. И заверил, что в любой момент может пройти экспертизу. Ролик появился в Интернете после того, как сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею.