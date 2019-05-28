Журналист съел газету со своей критической статьей хоккейной сборной Финляндии

Финский журналист Филип Саксен съел газету, в которой раскритиковал сборную Финляндии по хоккею. Спортивный обозреватель издания Hufvudstadsbladet/HBL опубликовал в соцсети подтверждающее видео, как он после победы сборной Финляндии в чемпионате мира по хоккею 2019 года жует лист из газеты, опубликовавшей его критическом материал, сообщает kp.ru.

Перед чемпионатом мира Филип Саксен писал, что в сборной Финляндии собран самый худший состав в истории и теперь публично признал свою ошибку.

Он высказал мнение, что от нынешнего состава сборной максимум, который можно ожидать - выход в чертвертьфинал.

“Перед чемпионатом мира я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших за всю в историю. Я никогда так не ошибался. Приношу свои извинения”, - написал Саксен в Твиттер.

Сборная Финляндии победила на ЧМ-2019 по хоккею. У российской команда - "бронза".