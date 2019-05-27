Первый тренер Смолова: Главное, начал брать игру на себя – как в «Краснодаре»!

Шесть голов забил Федор Смолов в своем первом сезоне за «Локомотив». Свое мнение об его игре за новый клуб сказал еженедельнику «Аргументы недели» первый детский тренер футболиста Александр Поспелов из саратовского «Сокола».

«Выправляется игра Феди в «Локомотиве». Был, конечно, спад, а сейчас вроде поймал игру, - сказал о Смолове еженедельнику «Аргументы недели» первый детский тренер футболиста Александр Поспелов из саратовского «Сокола». - Начал приближаться в той игре, какую показывал в «Краснодаре». Не знаю, как кому, но мне понравилось, как Федя отыграл финальный матч с «Уфой». Молодец! Говорят, что совершил ошибку, перейдя из «Краснодара», но если бы остался там, не выиграл бы Кубок! Не каждый год такое получается. Я ему позвонил – поздравил. Сейчас в Лиге чемпионов будет играть. Надеюсь, все у него наладится. Все-таки новый коллектив – сложно сразу влиться, и, самое главное, совсем разные стили – у «Локомотива» и «Краснодара». Тяжело было перестроиться. Плюс, чемпионат мира его подкосил психологически. Все как-то наложилось. В футболе ведь карьера, как и жизнь, идет полосами: черная – белая. Но молодец, духом не упал, собрался, не обращает внимания на то, что говорили о нем и писали после чемпионата мира. Самое главное, начал брать игру на себя, как в «Краснодаре». Потому там больше и забивал. Все должно получиться, пожелаем ему успехов!»