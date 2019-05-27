Светлана Кузнецова: «Чувствую, что я могу играть»

Первый день турнира «Ролан Гаррос» принес первые потери. Помимо пробившейся из квалификации Софьи Жук корты покинула и экс-чемпионка «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова, которая в первом круге проиграла представительнице Словакии Кристине Кучовой.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2

О причинах столь раннего вылета корреспондент АН побеседовал со Светланой.

- Непривычно, что Вы так рано покидаете «Ролан Гаррос». Что не сложилось?

- Я плохо играла. У меня были все шансы победить, но я ими не воспользовалась. Кроме того моя соперница уже сыграла три матча, да и как игрок она была достаточно хороша. Ничего не упускала в игре и просто сегодня сделала то, что должна была сделать.

- Получается, что главная причина в том, что она имела возможность лучше подготовиться?

- Да не в ней дело, - дело во мне. Да, она сыграла три матча, но не только в этом дело. Мой график турниров был неправильно составлен. Мне хотелось поиграть матчи, но создать достаточной базы, фундамента, не получилось. Я неплохо подготовилась. Сделала маленькую предсезонную подготовку. Потренировалась в Барселоне. Играла неплохо. Сыграла один турнир, потом после паузы еще три турнира. В Мадриде я играю все лучше и лучше. И в этот раз в Мадриде я хорошо себя чувствовала. Затем было десять дней до «Ролан Гарроса», как раз чтобы хорошо подготовиться. Но мы с командой слегка замешкались, и почему то решили поехать в Нюрнберг. А там дожди. В результате я и не подготовилась. Это отчасти моя собственная ошибка. Потому что я с моим опытом должна была все взвесить и остаться, например, в Москве и просто потренироваться. А получилось что удары не были набиты, не было физической готовности, какой бы хотелось.

- На «Ролан Гаррос» когда прилетели?

- В пятницу утром.

- За столь короткое время успели посмотреть перемены? Новый корт Симоны Матье, у которого сегодня была инаугурация для зрителей.

- Я вчера тренировалась на Матье. Случайно совершенно. Потому что кортов мало. Он очень красивый, но пока до него дойдешь пройдет полдня. Здорово, конечно, что есть такие перемены, но мне все равно хотелось бы, чтобы игроки могли перемещаться немного в стороне от публики. Тяжело все время пробираться через зрителей. Дело не только в том, что люди все время подходят просят автограф. Слишком много людей вокруг. Это очень отвлекает. Хотя это нормально, но мне с возрастом уже очень тяжело.

- Какие планы на ближайшее время?

- Пока точно не знаю. Сейчас надо точно подготавливаться, закладывать какой-то фундамент. Нет ощущения, что я не уверена в своих сила, или же в чем-то сомневаюсь. Потому что чувствую, что я могу играть. Просто нужно две-три недели хороших тренировок. Сейчас сложновато, так как у меня нет рейтинга. Соответственно нужно играть маленькие турниры до Уимблдона. Там много кто хочет играть. И я не знаю, могу ли я рассчитывать на уилд карт топ 20. Так что пока не знаю, какие возможности будут подготовиться и какие турниры буду играть.

- Но в любом случае Вы планируете продолжать, и никакие пессимистические мысли не посещают?

- Я чувствую, что я могу играть и мне в удовольствие это делать. Просто сейчас я чуть-чуть потерялась и мне немного не хватает игровой уверенности. В том числе, потерялась на корте, потому, что, к сожалению, не чувствую, как я должна позиционировать свой теннис. Но это нарабатывается на тренировке.