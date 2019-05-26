Психолог Гущин: Все у нас в сборной великие, но… не герои

Поражение хоккейной российской сборной в полуфинальном матче ЧМ от финнов (0:1) еженедельнику «Аргументы недели» комментирует ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем, доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

- Порядок бьет класс? Так получается?

- Дело не в этом. Команда – это не просто набор индивидуальностей, даже самых ярких. Та самая «Красная машина», которой мы никак не можем стать - она раньше создавалась годами, люди сыгрывались, были великие тройки, постоянные сочетания, с кем попало никто не играл. Недаром эти тройки помним до сих пор: Локтев – Альметов – Александров, Михайлов – Петров – Харламов, Ларионов – Крутов – Макаров… В этом была сила советского хоккея, это и была та самая «Красная машина». А машина – это не «собрали и тут же поехал». Так не бывает. Мы не построили команду. Пошли по американскому легкому пути: соберем вместе, и они дадут результат. Но это не наш подход. Второй момент. Когда собирается много ярких игроков, очень важно, чтобы появился лидер, который их организовал бы и повел за собой. Увы, в этой команде лидера нет. Мы давно знаем, что ни Малкин, ни Овечкин роль лидера на себя брать не способны. А другие, видимо, еще не успели себя проявить. И третье. Я это повторяю из интервью в интервью. И нас перевелись великие тренеры. Нет тренеров, которые способны оперативно, когда не идет игра, принять какое-то оригинальное решение, что-то изменить, что-то придумать. Вот у финнов такой тренер есть – он придумал, выстроил систему, которая принесла победу. А наш тренер… Как Лобановский говорил: тренера можно сравнивать с поваром, у всех одни и те же продукты, только одни готовят что-то вкусное и красивое, а другие ничего кроме вареной картошки с сосисками приготовить не способны. Вот у нас «картошка с сосисками» и получилась. Сейчас начинается: не надо лить грязь и так далее… Ни в коем случае! У меня нет никаких оснований считать, что ребята не выкладывались, что были недостаточно мотивированы. Они сделали все, что могли. Просто не было Команды и того, кто этот набор игроков сделал бы Командой. То есть нужны соответствующие специалисты. Потому что тренер клуба и тренер сборной – это разные вещи. У тренера клуба много времени, он может не спеша построить команду, а вот тренеру сборной нужно это сделать буквально за считанные дни… Канадский тренер в интервью после победы над чехами так и сказал: наша задача выстроить команду за этот короткий период. И этим искусством канадские специалисты владеют. А наши, получается, нет. Это объективно, без обид. Это общая беда, а не только Воробьева. Просто пока нет таких людей у нас! Талантливые игроки вырастают гораздо чаще, чем талантливые тренеры. Система должна воспитывать таких тренеров. А у нас – увы! - проблема решается просто: соберем самых дорогих игроков и выиграем чемпионат. Набрал звезд - и нормально!

- Как вы сказали в прошлом интервью, не было командного духа…

- Командный дух – это когда есть команда! Если бы мы победили в этом матче финнов, скорее всего, выиграли бы и в финале. Потому что команда, может быть, родилась бы, пройдя это тяжелое испытание. Но не получилось! Это не значит, что все эти люди со временем не станут великой командой, нет! Просто они сейчас не смогли объединить усилия, и тренер не помог им в этом.

- Финны забили шведам на последних минутах, канадцы на последней секунде сравняли счет в матче со Швейцарией, а наши сборные, я не помню, когда они в последний раз так переламывали ситуацию…

- Почему! На Олимпиаде сработало – сравняли на последней минуте и выиграли 4:3. Но тогда просто повезло, и соперник был другого уровня – Германия это не Финляндия. Иногда, бывает, случай помогает. Это ж спорт! Если бы каким-то чудом наши выиграли во вчерашнем матче, команда, может, и родилась бы… Но, к сожалению, все эти проверки на прочность начались только в плэй-офф. А до этого выигрывали в одну калитку. И это имело только негативный эффект. Не-га-тив-ный. Возникает самоуспокоенность. Они не сознательно это делают – так получается.

- То есть, можно тысячу раз себе приказать собраться, взять себя в руки, но…

- Если бы можно было одними словами «взять себя в руки»! Все хотят быть лучшими, выигрывать, быть героями… Повторяю. У меня нет ни малейших претензий к игрокам. У меня претензии к системе. Которую мы построили по канадскому подобию, но это не наш путь. А то, что происходит в тренерском цехе – впору кричать «Караул». Но почему-то никто не кричит, все думают, что наши тренеры – такого же уровня, как Чернышов, Тарасов, Юрзинов, Тихонов… Но таких тренеров у нас не появлялось очень давно. А в Финляндии появляются, в Швеции тоже… Но мы почему-то не видим в этом проблемы. Не готовим таких тренеров.

- Команда – понятно, а вот в индивидуальных видах спорта, умеют наши собраться в решающий момент? В том же теннисе…

- Там проще – если полагать приходится только на себя. Ты привыкаешь это делать. Но в том же теннисе много сильных пар, а по одиночке ничего показать не могут. А в паре, где можно дополнять друг друга - блистают. Так же и в хоккее. Привыкаешь перекладывать на кого-то ответственность: не забью я решающий гол, так сделает это какой-нибудь условный Кейн. Не привыкли мы, как американские лидеры, лезть вперед и брать ответственность на себя. Это не значит, что не хотят забить, не выкладываются, они просто не привыкли брать ответственность на себя. Они, играя в своих канадских командах, особо ничего и не выигрывали. Кроме Овечкина и Малкина. Но у Малкина в команде великий хоккеист, который все выиграл в хоккее. И рядом с ним Малкин прекрасно смотрится. Рядом! Вот в этом вся разница между Фетисовым, Старшиновым, Майоровым и нынешними «лидерами». Те брали ответственность на себя, считали, если не они, то никто. Но такой характер выковывали в совершенно других условиях. А сейчас условия таковы: набросал много шайб за сезон – получай хороший контракт. Но надо уметь еще и забросить в конкретном решающем матче - это совсем другое. Они великие игроки – Кучеров, Гусев, кого ни возьми. Прекрасные, блестящие, супер! Но они ВООБЩЕ хорошие, а нужно уметь стать хорошим в конкретном матче, то есть быть настоящим лидер. Вот сегодня «Торонто» обыграл в баскетбол «Милуоки». «Милуоки» сильнее, чемпионы, но выиграл «Торонто», потому что там играет Кавай Леонард. Человек, который лезет вперед вопреки всему, с больным коленом, бьется до последнего. В кровь бьется. А наши хоккеисты… Мы не вправе никого упрекнуть: почему ты не герой! Глупо таки претензии предъявлять. Просто у нас нет героев. И система этих героев не воспитывает. И тренеры этим тоже не занимаются: составили тройки и вроде все нормально. У меня есть школьный друг, он говорит: «Да наши ведь всех сильней!» В этом то и беда. И вся пресса дудит об этом. И именно в этих условиях наши всегда проигрывают. При таком сочетании факторов, когда все вроде за нас, «мы всех сильнее»...

- Заметил, как только наши телекомментаторы начинают нахваливать сборную, как классно играем – сразу пропускаем, и все идет на перекосят. Такая парапсихология…

- Хороший комментатор такого не скажет. Хороший комментатор наоборот выразит опасение: что ж такое, все уж больно хорошо складывается! Жди беды…