Матч России и Финляндии за выход в финал ЧМ поккею завершился со счетом 0: 1

Сборная России по хоккею не смогла обыграть команду Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира-2019 и не вышла в финал. Единственную шайбу в этой игре забил в третьем периоде Марко Анттила и вывел свою команду в финал.

Чемпионат мира проходит в Братиславе. Наши проиграли сегодня финнам со счетом 0:1. Анттила забил шайбу на 51-й минуте.

Главный тренер российской сборной Илья Воробьев после матча заявил, что никого в неудаче не обвиняет. Ему задали вопрос по поводу звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина. "Я не обвиняю в этом поражении никого из отдельных игроков своей команды", - цитирует Воробьева РИА Новости.

Сегодня же во втором полуфинале решится судьба сборных Канады и Чехии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 26 мая.