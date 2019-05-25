Американская журналистка объяснилась за эпитеты в адрес сборной России по хоккею

Автору газеты The New York Times Джули Робенхаймер пришлось объясняться за свои комментарии к игре хоккейной сборной России против сборной США. Она назвала игру российских хоккеистов абсурдной.

Ей даже начали угрожать убийством. Скорее всего, это была двусмысленность, которую журналистка Джули Робенахаймер не поняла. А ей могли, просто, процитировать русскую поговорку: «Убить мало за твой комментарий».

Утверждаемые ею угрозы автору американской газеты начали поступать после комментария об игре сборной России, которую она назвала абсурдной и сравнила, как утверждалось ранее, с легкой ателетикой. Но как оказалось, русские ее просто не так поняли.

«Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике», — объяснилась Джули Робенхаймер: «А под словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад».

Сборную России американка назвала фантастической как по игре, так и по составу.