Александр Тарханов: Дзюба сейчас прилично играет, но ведь это на уровне России…

В недавнем интервью Sportbox.ru известный футбольный агент Алексей Сафонов «посоветовал» нападающему «Зенита» Артему Дзюбе «ехать в Англию». Свое мнение на этот счет сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший игрок сборной СССР, заслуженный тренер России Александр Тарханов.

«Попробовать то всегда можно, но вот получится ли… В Англии ведь другой футбол, нежели в России, - сказал о гипотетическом отъезде Артема Дзюбы в Англию еженедельнику «Аргументы недели» бывший игрок сборной СССР, заслуженный тренер России Александр Тарханов. - Но я что-то не слышал, чтобы Дзюбе были приглашения из английской премьер-лиги. А если кто-то и пригласит, захочет ли он рисковать? Все-таки возраст – тридцать лет. После чемпионата мира, видимо, была опустошенность, не шла игра, а сейчас Артем очень прилично выглядит, набрал форму. Но ведь это все на уровне России. Кстати, недавно прочитал заметку об иностранцах в нашем чемпионате: в России смотрелись отлично, а уехали в Европу - практически никто нигде не заиграл. Мусса как здесь здорово играл – а «Лестер» на лавке сидел… А попробовать всегда можно…»