Тренер сборной Латвии Артис Аболс: Никто не скажет, что латвийские хоккеисты – легкая прогулка. Мы серьезные соперники

Не успел отгреметь ЧМ-2019 по хоккею, а сборная Латвии не расслабляется. Латвийские хоккеисты сыграют в отборочном турнире Олимпийских игр-2022 со сборными Италии, Франции и победителем предыдущего раунда квалификации.

О планах сборной Латвии расскажет тренер Артис Аболс.

«Да, сборная Латвии сыграет в отборочном турнире Олимпийских игр-2022. Пока мы не знаем в каком городе это произойдет, но, возможно, что после победы наших спортсменов над сборной Норвегии, этим городом может стать и Рига. Точные даты пока не определены. Сейчас главное – не расслабляться. Конечно, спортсменам нужен отдых после ЧМ-2019. Наши ребята выложились серьезно. Показали красивый хоккей. Конечно, были сильные эмоции, но это гораздо лучше, чем равнодушие. Была игра и в численном меньшинстве, но на достойном уровне. Были и травмы спортсменов. Что делать? Это хоккей. Меня радует то, что сегодня никто не может сказать, что латвийские хоккеисты – легкая прогулка. Мы серьезные соперники. Серьезные игроки с серьезным тренером. Я говорю о Хартли. Действительно, он много дал нашим спортсменам за эти три года. Нужно продолжать работать».