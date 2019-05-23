Артист Баринов: Я Баринову сказал перед матчем: «Фамилия должна быть на табло!»

После финала Кубка России «Локомотив» - «Урал» народный артист России и болельщик московской команды Валерий Баринов поделился эмоциями с еженедельником «Аргументы недели».

«Я смотрел финал на стадионе в Самаре, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» Народный артист Российской Федерации болельщик «Локомотива» Валерий Баринов, - и сказал Баринову перед матчем: «Фамилия должна быть на табло!» (Что и произошло –Баринов забил единственный гол в финале – прим. ред.). Я Диму хорошо знаю, как и всю команду. Но поскольку мы с ним одной «холопской крови», к нему особое отношение. Пока оценивать команду не хочу – сезон еще не кончился. Но то, что завоевали Кубок – это очень здорово! К сожалению, очень много больных в команде, но последний матч сезона (26 мая против «Уфы» в Москве – прим. ред.) очень важный. Если на прямую попадут в Лигу чемпионов – это, считаю, достижение не меньшее, чем стать чемпионами. Тем более, предсезонная подготовка была неполноценная – основные игроки были в сборной. Но наладилась игра. В общем, мы, болельщики, довольны».