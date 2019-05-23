Михаил Меркулов хочет попасть в окончательную заявку сборной

Защитник екатеринбургского «Урала» Михаил Меркулов после поражения в финале Кубка России от московского «Локомотива» рассказал о своих эмоциях после решающей встречи.

«Главное попасть в окончательный список. Я стараюсь делать свою работу, всегда отдаюсь на все сто. Даже если бы меня не оказалось в расширенном составе, то я бы также выкладывался на поле, старался показать свой максимум», - говорит футболист. Об этом пишет News.ru