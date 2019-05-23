Психолог Гущин: Результат ¼ финала хоккейного ЧМ Россия – США – самый непредсказуемый

Перед матчем ¼ финала хоккейного ЧМ Россия – США шансы нашей команды оценил в интервью еженедельнику «Аргументы недели» ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем, доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

- Вадим Игоревич, опять можем наступить на те же грабли. Уже не раз бывало: до матча возносим команду до небес и… Опасная ситуация.

- Согласен, такое было не раз. Наши команды - и советская, и российская - частенько всех разносили на круговом этапе, потом в плэй-офф попадали впросак. Ведь это совсем другие матчи. Действительно, сейчас шапкозакидательские настроения - кто такие американцы! Да у нас самая великая команда! Но команда ведь в таком составе собралась в первый раз. В ней нет психологического костяка. Да, прекрасные игроки, но чтобы сложился психологический костяк, нужно время. А у нас времени, достаточного для этого, не было. Умение мобилизоваться… К сожалению, наши игроки в этом уступают американцам. Нет никаких гарантий, что смогут в сегодняшнем матче это сделать. И потом, это вам не советские команды – которые круглый год играли в одном составе, игроки знали друг друга как облупленных. Именно сейчас начинается реальная проверка на прочность – не техническую, а именно на командный дух. Пока же такой проверки не было. Поэтому результат самый непредсказуемый. Разница в классе на самом деле не так велика, как пишет пресса. Это раз. И во-вторых, порядок бьет класс, именно в матчах на выбывание. В этих играх мы никогда не были самыми лучшими.

- Но тренеры, конечно, прекрасно понимают опасность ситуации, все, конечно, будут настраиваться на этот матч, как на последний. Но ведь этот пресловутый командный дух не создается на раз-два-три? Все настроились - бац! – он появился?

- Командный дух не появляется сам по себе, он выковывается в тяжелых испытаниях. А таких испытаний у сборной еще не было. В том же теннисе говорят: если ты вытянул игру с матчбола - скорее всего, дойдешь до финала. Но сборная России еще не прошла огонь и воду. Победы все одержаны за счет класса и индивидуального мастерства. Мы не знаем психологический потенциал этой команды. Мы знаем потенциал каждого игрока, он очень высок, но не настолько, чтобы в любом состоянии проходить дальше. Дальше будет битва. И мы не знаем, как поведет себя команда, как поведет себя тренерский штаб…