Кубок России 2018-19 г. завоевал «Локомотив», обыграв «Урал» 1:0

Сегодня, 22 мая футбольные клубы «Локомотив» и «Урал» на нейтральном поле разыграли Кубок России. по футболу 2018/2019, который прошел на стадионе «Самара Арена» Старт финальному матчу был дан с Международной Космической Станции самарским космонавтом Олегом Кононенко. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

В 2017 году эти же команды играли в финале, и тогда со счётом 2:0 победу одержал «Локо». В текущем сезоне «шмели» сумели нанести поражение столичному гранду, обыграв их в первом круге РПЛ со счётом 2:1. Кто победит на этот раз? Триумф в турнире позволит сыграть в Лиге Европы УЕФА, для «Урала» — это хорошая мотивация для «оранжево-чёрных», в то время команда Юрия Сёмина уже обеспечила себе участие в еврокубках, но кубок постарается увези в Москву.

Игра началась с активной и стремительной осадой ворот «Урала» игроками «Локомотива», продолжают раскачиваться футболисты "Урала" , а вот "Локомотив" уже вовсю вошел в игру и продолжает диктовать свою игру оппоненту в матче на самарском газоне. На 19 мин. гол забивают забивает "Локомотив", но арбитр фиксирует положение "вне игры" у Смолова, который завершил атаку своей команды после прострела Лысова с левого фланга., да, действительно был в офсайде Смолов. Даже к помощи "ВАР" не пришлось прибегать Вилкову. Стоит отдельно отметить уверенные действия бокового рефери, который сразу же поднял флажок. Еще до удара Фёдора по воротам Годзюра.

У «железнодорожников» сезон разделился на 2 части: одна была провальной, вторая — довольно успешной. Осенью «Локомотив» испытал себя на групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА, где дружина Юрия Сёмина выступила катастрофически, и заняла последнее место. После вылета из еврокубков «красно-зелёные» сосредоточились на Премьер-лиге и Кубке России, и здесь они выступают очень неплохо.

Опасно! Баринов нанес плотный дальний удар по воротам "Урала". Мяч прошел в метре от правой штанги, но прыгающий за снарядом Годзюр, как кажется, здесь все контролировал.

На 27 мин после подачи углового Дмитрий Баринов головой срезает мяч в ворота соперника,счет становится 1:0 в пользу «Локо»: прекрасная подача с левого фланга от Фернандеша. На ближнюю штангу прилетает снаряд, и Дмитрий, уступая в росте Погребняку, переигрывает оппонента на втором "этаже", отправляя сферу в левый от себя угол. На 35 мин. прекрасный момент упускает Федор Смолов, выйдя один на один с голкипером «Урала» Годзюром, пробил мимо ворот

В РФПЛ «Локо» может выиграть серебряные медали и снова попасть в ЛЧ. Что касается национального кубка, то здесь мало кто сомневается в том, что «Локомотив» его не выиграет. На пути к финалу у москвичей не было грандов, а были такие соперники: «Балтика», «Енисей», «Рубин» и «Ростов». Даже последние два клуба не сумели составить достойного сопротивления отряду Сёмина, «Локо» был лучше!

«Урал» в сезоне 2018-2019 не запомнился чем-то особенным. Команду Дмитрия Парфёнова нельзя назвать середнячком Премьер-лиги, так как в данный момент она находится недалеко от зоны стыковых матчей. В текущем сезоне «шмели» больших успехов не знали, но стоит отметить, что им удалось дважды обыграть московский «Спартак», а также одолеть «Локомотив». «Урал» — это клуб, который имеет одну из самых худших оборонительных линий среди всех участников РПЛ, подопечные Парфёнова много пропускают, при этом, в среднем забивают за игру 1 мяч.

Еще одна подача в штрафную "Урала", и Годзюр успевает кулаком смахнуть снаряд практически с головы Жемалетдинова, на которого адресовал этот пас Фёдор Смолов.

10 мин. отделяет два коллектива от перерыва. Снизили немного темп игры "железнодорожники", а "Урал" так ничего и не создал в первом игровом отрезке.

Баринов сегодня невероятно активен. Постоянно подключается к атакам своей команды, и создает угрозу у ворот уральцев. Суматоха в штрафной "Локомотива", и мяч прилетел в центр вратарской, где Идову в прыжке головой перевел мяч через планку, не позволив Ильину отправить снаряд в сетку собственной рамки. Первый тайм на этом завершился.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, «Локо» продолжает доминировать, а «Урал» пытается наладить контратаки Ильин сумел нанести удар головой по воротам соперника после подачи с правого фланга. Подача в штрафную "Локомотива". Баринов и Миранчук Алексей вдвоем выносят мяч подальше от ворот. С огромным трудом это удалось сделать футболистам.С 50 мин серию опасных атак проводят игроки «Урала»

Заметный дождь пошел в Самаре. Сложнее теперь будет действовать командам на футбольном поле. Проблемы в игре будут испытывать и вратари.

Разладилась игра у «Локо», игра идёт у ворот Гилерме, второй угловой подавали игроки «Урала», но москвичи отбились и игра перешла в центр поля. Опасно! Меркулов с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу. Араторе сложился и пробил в противоход Гилерме, но направил мяч рядом с левой "девяткой". Екатеринбуржцы преобразились во 2-ом тайме, не дают «локо» выйти из защиты в нападение , острая игра пропала у «паровозов»

Должен был появиться вместо Фернандеша Тарасов, но, ввиду обстоятельств, снят с игры был именно Антон Миранчук. Травма оказалась не совместимой с дальнейшим продолжением игры. Как-то совсем пропала игра у "Локомотива". Да и вообще, пропали скорости в нашем поединке.

Угловой неудачно разыгрывает "Локомотив", потому как выходит Годзюр из ворот и спокойно забирает сферу в свои перчатки, не оставляя никаких шансов Алексею Миранчуку в борьбе за драгоценный футбольный объект.

Чуть более 20 минут остается играть командам в первом тайме. "Локомотив" находится в невероятной близости от очередного в истории трофея, хотя куда может качнуться игра?

Подутихли страсти на поле. Передача Эль Кабира с левого фланга на дальнюю штангу становится неточной. Мяч спокойно вылетает за пределы поля.

Рухнул Эль Кабир на левом фланге на газон. Пытался он выпросить у рефери штрафной удар, однако судья не усмотрел фола со стороны Фернандеша.Прогнозировали многие, что встреча в финале Кубка России получится результативной, но пока только один мяч забит в нашей игре практически за 80 минут игры.

38 018 болельщиков присутствует на стадионе в Самаре. Показывают нам, меж тем, красиво выполненный Кубок, который получит одна из команд с финальным свистком арбитра.

Сместился в ходе атаки "Урала" с правого фланга в центр Араторе, который нанес выстрел в дальний угол, но в цель не попал, намного выше цели ушел в итоге снаряд.

Смолов! Теперь Фёдор взял игру на себя, сместился с левого фланга в центр и нанес удар в дальний угол. Мяч рядом с дальней штангой пролетел! Было близко к голу!

Звучит финальный свисток, возвестивший, о том, что уже 8 кубок в российской истории завоевали игроки «Локомотива»