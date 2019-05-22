Анна Шмидт - самая головокружительная спортсменка в мире
22 мая 2019, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
Благодаря своему профилю в Instagram Алиса Шмидт стала очень популярной личностью. Ее признали самой сексуальной спортсменкой в мире. Девушке всего 20 лет, и она завоевала на чемпионате Европы серебряную медаль.
У спортсменки есть все, чтобы покорить спортивный мир: красивая фигура, стальной пресс, осиная талия. Также у легкоатлетки есть цель – она хочет принять участие в Олимпийских играх 2020 года.
Подробности в материале «Спид-инфо»