Сборная Латвии по хоккею провела последний матч и завершила выступление на ЧМ-2019. Завершила красиво: победила Норвегию со счетом 4:1.

К сожалению, сборная Латвии лишилась шансов на выход в плей-офф, когда проиграла сборной Швеции. Но завершила свои матчи красиво – победила Норвегию.

Как оценивают данный ЧМ хоккеисты, болельщики, тренер? Комментарии специально для «Аргументы Недели».

Артис Аболс, тренер сборной Латвии: «Конечно, мы рады, что закончили матчи на победной волне. Наши спортсмены молодцы: показали силу, волю, характер, упорство. Цель, конечно, была попасть в плей-офф, но, увы, нет. Естественно, особой радости нам это не приносит. Сложно сейчас говорить о том, чего не произошло. Мне задают вопросы: «Вы же могли победить в том или ином матче! Почему не победили?» Пустые вопросы. Произошло то, что произошло. Я считаю, что ребята хорошо себя показали. Но надо учитывать и то, что на этом ЧМ были лучшие из лучших. Было напряженно. И наши спортсмены, действительно, показали себя очень достойно. Хочу поблагодарить и ребят, и организаторов, и главного тренера и, конечно, болельщиков. Кстати, при главном тренере Хартли сборная Латвии не «падала» ниже десятого места. А в прошлом году вышла в четвертьфинал. Будем дальше работать!»

Теодор Блюгерс, нападающий: «Мы хорошо закончили турнир. Победа. Играли хорошо, но допускали некоторые ошибки. Думаю, что у нас была хорошая возможность выиграть другие матчи, но делали ошибки. Яркий чемпионат».

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли уже строит планы на будущее. Он считает, что он несомненно выведет сборную Латвии на Олимпиаду: латвийские спортсмены доказали, что могут играть на уровне ведущих хоккейных держав. Так Боб Хартли заявил журналистам.

Волдемарс, болельщик: «Это было круто! Наши спортсмены просто молодцы! Мы за них болели всем сердцем. И будем болеть дальше. Следующий ЧМ пройдет в Швейцарии, а потом уже в Латвии. Наша сборная лучшая! Точно говорю!»