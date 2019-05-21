Сергей Шахрай поделился секретами влияния бадминтона на организм человека

Сергей Шахрай известен в России как соавтор первой российской Конституции, видный учёный, политик, правовед, декан Высшей школы государственного аудита МГУ, президент Национальной федерации бадминтона России. На встрече с журналистом "Московского комсомольца" он рассказал о своей любви к данному виду спорта и других полезных свойствах бадминтона.



Сергей Михайлович возглавил спортивную федерацию в 2009 году. Старается играть в бадминтон несколько раз в неделю уже более 30 лет. Игра помогает ему снять стресс, накопленный в течение рабочего дня.



Шахрай попал в бадминтон совершенно случайно во время обучения в вузе. Доцент кафедры попросил просто подменить заболевшего игрока во время соревнований. С того времени прошло 37 лет. Как отмечает сам политик: «Сейчас играю с разными руководителями государственных структур, корпораций. Они также очень его полюбили, и даже заразились этим видом спорта, что тренируются намного больше меня».



По словам Шахрая, конструктор Сергей Королёв выбрал для космонавтов бадминтон в качестве основного элемента при подготовке космонавтов к полётам. В музее федерации бадминтона даже имеется ракетка первого космонавта Юрия Гагарина.



Помимо общефизической подготовки и умственной разрядки, бадминтон улучшает зрение. Интенсивность движений при игре способствует накачиванию кислорода в кровь, что, в конечном итоге, укрепляет мышцы глаз. Об этом факте узнали специалисты из Института глазных болезней и провели научное исследование по влиянию интенсивного маха рукой в игре на работу органов зрения.



