"Ростов" одержал победу над "Зенитом" 1:0

19 мая,на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 29-го тура чемпионата России 2018/19 «Ростов» — «Зенит». Арбитр встречи Павел Кукуян (Сочи). Фактически поединок носит тренировочный характер, серьезная турнирная мотивации у команд Валерия Карпина и Сергея Семака отсутствует.

Расчет ростовчан на удачное выступление в Кубке России себя не оправдал, питерцам, досрочно завоевавшим золото национального первенства, желательно закончить сезон на хорошей волне.

Игра началась, дело в то , что Семак решил попробовать состав, который долгое время "полировал" скамейку запасных игроков. Ростовчане пытаются захватить инициативу, Калачёв решил разыграть корнер, чтобы затем выполнить кросс в штрафную площадку, но найти партнеров не удалось, вместо этого Тимофей нарушил правила, не дав сопернику провести быструю атаку. 'Зайнутдинов нарушает правила в верховой борьбе со Смольниковым. Ивелин Попов выстреливает по воротам с дальней дистанции, в створ попадает, но Кержаков разбирается, фиксируя мяч. Хозяева теряют мяч в простой ситуации, Арсений Логашов, пытаясь сыграть на партнера, отправляет игровой снаряд в аут.

Гораздо больше работают с мячом футболисты "Ростова", но опасных моментов пока нет, плотно защищаются гости. Матиас Норманн пробует ворваться в штрафную площадку соперника и пробить, но встречается с сопротивлением со стороны защитников "Зенита".Эмануэль Маммана нарушает правила в борьбе с Ивелином Поповым.

Гораздо больше работают с мячом футболисты "Ростова", но опасных моментов пока нет, плотно защищаются гости. Матиас Норманн пробует ворваться в штрафную площадку соперника и пробить, но встречается с сопротивлением со стороны защитников "Зенита".

По-прежнему нет опасных моментов, главной причиной этому служат проблемы в позиционном наступлении, как у одних, так и у других. Гости перешли на чужую половину поля, но затем, столкнувшись с прессингом, вынуждены были отойти назад.

Мяч после дальнего удара Ивелина Попова уходит далеко от створа ворот, первая попытка была куда успешней. Набиуллин и Краневиттер совместными усилиями забирают мяч у Калачёва на левом фланге.

Павел Кукуян пообщался с помощником, а затем разрешил Константину Плиеву вернуться на поле, всё в порядке с игроком "Ростова".

Данил Глебов готов заменить Плиева, но пока непонятно, сможет ли продолжить поединок Константин, остается он за пределами поля.

На ногах Михаил Кержаков, а вот Константин Плиев продолжает оставаться на газоне, получая медицинскую помощь. Гости нарушают правила на чужой половине поля, на газоне оказался Леон Мусаев. Сигурдссон попытался выполнить подачу в штрафную площадку, но вместо навеса получился прострел, да еще и в ноги сопернику. Звучит свисток арбитра на перерыв, 1-й тайм завершен

Во 2-ом тайме, следует напомнить, "Зенит" не проиграл весной ни одного матча, учитывая то, что "Ростов" будет после кубка «выхолощенный» и "Ростову" практически ничего не надо, хотя "Зениту" тоже. Мне кажется, "Зенит" по игре гораздо сильнее, они вошли в кураж сейчас и играют с удовольствием, и я думаю все оставшиеся матчи Зенит проведет на кураже. К тому же "Зенит" физически хорошо подготовлен, тем не менее хозяева поля в первом тайме выглядели интересней, не потеряли в качестве, не хватает динамики, скорости и быстроты принятия решения в завершающей фазе атаки, поэтому нет голевых моментов

На 46 мин. ростовчане пробили штрафной, но с нарушением правил Матиас Норманн пробует пробить по воротам, но не попадает по мячу. Идёт открытый футбол, без центра поля, игроки обеих команд перекатывают мяч без видимых целей. Эрнани входит в штрафную площадку и бьет по воротам - прямо в руки Песьякову, первый удар в матче у гостей

Игра пошла быстрее, но пока безрезультатно, однако раскрывается поединок, увеличивается темп, а вслед за ним появляются и острые моменты, по крайней мере намёки на них.Тем временем медицинскую помощь получил Нету и уже готов вернуться на поле. Будем надеяться, что его возвращение будет полноценным, а не как в случае с Плиевым.

Штрафной выполнили гости, но подача в исполнении Ригони оказалась неточной, не удалось поднять мяч над игроком, который стоял в "стенке".

На 67 мин. нарушение правил в штрафной зафиксировал арбитр, назначает пенальти и Попов исполняет наказание, счет становится 1:0 в пользу ростовчан Нарушивший правила в собственной штрафной площадке Маммана не только привёз себе пенальти, но и получил желтую карточку. "Зенит" владеет мячом на своей половине поля, связать полузащиту и атаку пока не удается.

Глобальные задачи на сезон «желто-синим» выполнить не удалось, локальные на два оставшихся игровых дня отсутствуют. Традиционно отметим надежную игру ростовчан в обороне на своем стадионе Близится к концовке поединок, "Ростов" продолжает играть первым номером, стремясь увеличить перевес и поставить точку. Турнирная мотивации на этот поединок у команд по сути отсутствовала, хотелось закончить чемпионат на оптимистичной волне, но не получилось