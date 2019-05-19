Тренер сборной Латвии по хоккею: «Надежда всегда есть!»

На Чм-2019 по хоккею в Словакии подходит пора решающих матчей. Наступает «горячая» пора и для латвийских спортсменов. Сохраняются ли у сборной Латвии шансы на выход в четвертьфинал? Данную ситуацию комментирует тренер сборной Артис Аболс специально для «Аргументы Недели».

- Артис, шансы попасть в четвертьфинал есть у сорной Латвии?

- Шансы есть. Надежда всегда есть. Да, мы проиграли россиянам, но матч был жарким. Мы знали, что эта игра будет определенным испытанием для нас. Сборная России – сильнейшая команда. Там наши соперники очень хорошо умеют защищаться, очень быстрые. Посмотрите на защитников сборной России – звезды НХЛ. Мы сумели открыть счет. Забили гол в первом раунде. Наши спортсмены играли на совесть. Доволен ли я? Мы проиграли. А шансы попасть в четвертьфинал? Будем выходить на лед. Там посмотрим.

- Какая команда уже сейчас гарантировала себе место в четвертьфинале?

- В группе «В» это место уже у россиян.

- Как вы оцениваете сборную России на этом ЧМ?

- Уже говорил, что сборная России – сильнейшая команда. Единственная команда, которая не имеет поражений на этом ЧМ. Что еще можно сказать? В пяти матчах россияне набрали максимальное количество очков.

- Если честно, то многие ожидали большего от Александра Овечкина в матче с Латвией. Я была совершенно уверена, что он забьет гол Латвии.

- Ему забить гол не дал наш хоккеист. Овечкин – спортсмен высочайшего класса. Броски у него сильные, красивые. Но в данном матче, девятки у него не летели, а больше летели около щитка.

- Артис, это правда, что главного тренера сборной Латвии Боба Хартли могут наказать за оскорбление судей?

- Говорить можно многое. Хоккей – игра эмоциональная. Бывает, что эмоции переполняют людей. Я не знаю ничего об этом. Мало ли говорят! Говорят, что сборная России не гнушалась пропустить по бокалу в ресторане перед игрой. И что? Верить всему?

- Артис, как чувствуют себя фанаты сборной Латвии? Вы довольны ими?

- Конечно! Они очень, очень нам помогают! Когда слышим крики: «Латвия! Латвия!», то даже мурашки по телу бегут. Чувствуем, что мы ответственны перед ними! Спасибо нашим фанатам!

- Латвийским спортсменам еще предстоит сыграть с Швецией и с Норвегией. Какие шансы на победу у сборной Латвии?

- Это совершенно непредсказуемо. Но думаю, что со сборной Норвегии будет соревноваться легче. Теоретически.

- Благодарю за беседу. Ангела-хранителя нашим спортсменам.

- Спасибо, Татьяна.