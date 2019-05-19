Первый тренер Жиркова: Юра здорово отыграл второй круг, еще на год контракт с ним вполне можно продлить

У Юрия Жиркова заканчивается контракт с «Зенитом». Будет ли продлен – решать совету директоров клуба. Свое мнение на этот счет высказал еженедельнику «Аргументы недели» первый тренер футболиста заслуженный тренер России Валерий Шарапов.

«В конце мая соберется этот совет, будет решать вопрос о тех, у кого закончился контракт с «Зенитом», у Юры как раз заканчивается – у него годичный, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» первый тренер Юрия Жиркова заслуженный тренер России Валерий Шарапов. - Я с Юрой поддерживаю контакт, был разговор, я ему сказал: «Юр, все зависит от тебя, как ты сыграешь второй круг». И ведь он отыграл второй круг здорово, главное был одним из лучших если не лучшим в ключевых матчах: против «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива»… Аршавин правильно о нем сказал: «Здесь не надо в паспорт глядеть, а надо смотреть, как играет человек». И ведь не случайно в сборную Черчесов его вернул, помните, как Юра Салаха выключил из игры? Ну и Семак тоже о нем сказал, что не смотрит на возраст. У него с Юрой хорошие отношения, они ведь вместе в ЦСКА играли. Помните, был матч против «Сатурна», против Семака грубо сыграли, Юра и Вася Березуцкий за него заступились – и каждому влепили по пять матчей дисквалификации… Но дело даже не в этом. Конечно, совету директоров решать, вроде даже каких-то иностранцев рассматривают на его позицию, но, думаю, еще на год контракт вполне можно продлить. Пусть не на весь матч выпускать, а, к примеру, на тайм – Юра свое дело сделает. Потом он режимистый парень, когда в отпуск уходит, другие загорают, а он себя уже готовит к следующему сезону. Профессионал, короче...»