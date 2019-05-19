Марафон по скандинавской ходьбе прошел под патронажем ЗСК

В краснодарском парке 30-летия Победы под патронажем Законодательного Собрания края состоялся первый марафон по скандинавской ходьбе. В нем приняли участие около двухсот человек.

На открытие спортивно-оздоровительного мероприятия к выставочному залу Боевой Славы пришли член комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Татьяна Рой, представители движения «Волонтеры-медики», серебряные волонтеры, преподаватели и студенты Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ), а также представители министерства здравоохранения, органов территориального общественного самоуправления (ТОСов) Краснодара, общественных организаций.

Приветствуя участников марафона, председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский напомнил, что идея обучения желающих скандинавской ходьбе родилась во время встречи депутатов кубанского парламента во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко с членами Волонтерского центра Кубанского государственного медицинского университета. На ней депутаты предложили молодым волонтерам-медикам объединить усилия с волонтерами серебряного возраста и тосовцами в пропаганде здорового образа жизни среди людей пожилого возраста не только словом, но и делом.

По словам Николая Петропавловского, депутаты профильного комитета ЗСК со своей стороны подключились к этой работе. На зональных совещаниях по подведению итогов деятельности органов ТОС, прошедших в крае в апреле текущего года, депутаты рассказывали о необходимости вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься профилактикой различных заболеваний.

- Мы знаем, что самые активные наши общественники – это тосовцы. В нашем крае хорошо развито тосовское движение благодаря неравнодушным людям, в первую очередь, серебряного возраста. Это люди опытные, хорошо знающие свою территорию, живущих на ней людей. Уверен, если они возьмутся за дело, то и пропаганда здорового образа жизни посредством скандинавской ходьбы получит новый импульс, – подчеркнул Николай Петропавловский.

С приветственным словом к марафонцам также обратилась проректор КубГМУ Татьяна Гайворонская, пожелав всем участникам освоить технику скандинавской ходьбы и быть здоровыми.

Марафон проходил в два этапа. Первый включал в себя шесть станций, на которых волонтеры измеряли артериальное давление, пульс, вес, высчитывали индекс массы тела у всех желающих. Также волонтеры-медики обучали оказывать первую медицинскую помощь, рассказывали о социально-значимых заболеваниях, о здоровом образе жизни, о профилактике заболеваний суставов.

Кроме этого, организаторы марафона объяснили, как правильно подобрать палки для скандинавской ходьбы, показали основные упражнения, а также выдали палки для участия в марафоне. На финальной шестой станции –

сценической площадке – волонтеры рассказывали о скандинавской ходьбе, интересные факты о данном виде спорта, проводили викторины.

Второй этап мероприятия был собственно скандинавской ходьбой, состоящей из семи кругов. За прохождение первого круга участнику выдавалась звёздочка. Марафонцы, собравшие более пяти звёздочек, получили призы.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал мероприятие: «Прошлый год у нас прошел как Год волонтера. Но мы уже не раз говорили, что по его завершению само волонтерство у нас не заканчивается. Мы видим, сколько хороших, добрых дел на счету добровольцев. И сегодня мы стали свидетелями еще одного. Ценность этой акции еще и в том, что в едином строю и молодые люди, и более опытные. Им есть, чему научить друг друга. К тому же, это хороший пример подражания для других волонтерских и общественных организаций. Уверен, что благодаря таким социальным проектам пропаганда здорового образа жизни приведет к самым положительным результатам».