«Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счетом 1:2

Сегодня, 18 мая, в матче 29-го тура российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своей «Самара Арена» приняли московский «Спартак». Арбитр встречи Василий Казаренцов (Санкт — Петербург).

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» с 28 очками находится на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. До идущего 12-м «Динамо» — 3 очка. Разница мячей 24-38. После 28 туров РПЛ «Спартак» с 46 очками расположился на 4-м месте. Разница мячей 34-28, лучший бомбардир с 9 голами — Зе Луиш, еще 6 забил Луис Адриано.

Очень активно начинается поединок, высочайший настрой очевиден, победа нужна как одним, так и другим. Сергей Рыжиков встречается с мячом и решает немного снизить градус, выдерживая паузу при вводе игрового снаряда в игру. Хозяева сразу же идут в атаку, пробуют нанести удар, но защитники "Спартака" блокируют.

«Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей: с 28 очками самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды еще есть теоретическая возможность переместиться на безопасную от вылета 12-ю строчку – отставание составляет 3 очка. Однако для этого самарцам нужно в двух последних турах обыграть «Спартак» и ЦСКА, а также надеяться, что «Динамо», занимающее 12-е место, потеряет очки. Сценарий маловероятный.

Ошибаются около собственной штрафной площадки хозяева, мяч подбирает Зобнин и выстреливает - в соперника попадает. Антон Зиньковский выполняет подачу со штрафного, но борьба на втором этаже остается за футболистами "Спартака". Ой-ой-ой, что творят хозяева? Снова ошибаются возле своих владений, дарят мяч Зе Луишу, тот обыгрывает Рыжикова и отдает под удар Адриано, Луис бьет по пустым воротам, но попадает в штангу!

В чемпионате «Крылья Советов» не выигрывают на протяжении пяти матчей: одна ничья и четыре поражения. За этот период самарцы забили 4 гола (один из четырех худших результатов за этот период) и пропустили 9 мячей (предпоследний показатель в чемпионате)

Антон Зиньковский смещается с левого фланга в центр и бьет по воротам - попадает в своего партнера, от которого круглый уходит за лицевую линию. Много коротких передач выполняют "Крылья", находясь около штрафной площадки соперника, обострить пока не получается, нужны кроссы с флангов, разрезающие защиту соперника, а вот этот маневр не получается у хозяев

Мельгарехо бьет из-за пределов штрафной площадки после передачи Зе Луиша, но отправляет мяч по центру, в руки Рыжикову. Рамиль Шейдаев врывается в штрафную правым краем, доходит до лицевой и простреливает, но на пути мяча оказывается соперник. Отходят гости на свою половину поля, пробуют начать атаку через центральных защитников.

Замечательный подкат выполняет Павел Яковлев, благодаря которому останавливает рывок Лукаса Айртона по флангу. Угловой удар с правого фланга выполнили хозяева, это был Ткачук, попытался пробить Самарджич, но не сумел, да еще и правила нарушил.Прижаты к своим воротам хозяева, не могут выйти со своей половины поля, беда с короткими точными передачами, а кроссы попадают к сопернику

На 19 мин. произошло то, что вытекало из всего хода игры - гол забивает Зе Луиш! Вправо от себя бьет Зе Луиш, а Рыжиков отправляется влево, счет открыт. 0:1 - повели москвичи.

У «Спартака» много движения, мобильности, есть возможность отдать передачу в разрез между центральными защитниками, что они и делают, но подводит завершающий пас.

«Крыльям» нужно играть высокий прессинг, встречать соперника в середине поля Всё должно идти через центр, это особо важно с таким быстрым оппонентом как «Спартак» Подопечные Миодрага Божовича одержали лишь одну победу в девяти предыдущих встречах. Команда снова вернулась к кризису в нападении: за указанный отрезок «крылышки» лишь однажды забили два гола.

При этом сложности в нападении сочетаются с многочисленными системными ошибками в обороне. В очередной раз удачная игра на выходе в исполнении Сергея Рыжикова ликвидирует возможную угрозу его владениям, угловой гостей оказался холостым.

«Спартак» с 46 очками занимает четвертое место в РПЛ. У москвичей есть шанс попасть в квалификационные раунды Лиги чемпионов, для этого красно-белым нужно попасть на третью строчку турнирной таблицы. За два тура до конца чемпионата «Спартак» отстает от нужного места на 4 очка отставая от идущего третьим «Краснодара».

Футболисты "Спартака" контролируют мяч, только сейчас предпочитают это делать на своей половине поля, пытаясь вытянуть оппонента и получить пространство. Дошли до штрафной площадки соперника хозяева, но ничего опасного придумать не смогли, в итоге упустили игровой снаряд за пределы поля, предстоит удар от ворот.

Статистика очных встреч указывает на преимущество «Спартака». В семи из восьми предыдущих игр «красно-белые» обыгрывали самарскую команду. При этом необходимо отметить бескомпромиссность данного соперничества. Последний ничейный исход в данной дуэли случился в далёком 2013 году.

Статистику владения мячом нам демонстрируют, на данный момент показатели таковы: 51 на 49%, по статистике получается, что поединок равный, а на поле преимущество москвичей по владению мячом. Антон Зиньковский выстреливает из-за штрафной, но на пути мяча оказывается Илья Гапонов.У «Спартака» нет игрового баланса, не все игроки понимают свой манёвр, за три мин. три москвича получили три «желтых» карточки, спасая игровое преимущество в грубой индивидуальной борьбе. Василий Казарцев решает, что пора заканчивать первый тайм без компенсированного времени. При счете 0-1 идем на перерыв.

Во-2-ом тайме буквально на 52 мин.гол забивает Мельгарехо 0:2! Айртон подает с левого фланга в штрафную, откуда неотразимый удар головой наносит Мельгарехо.

Тут же бросаются в атаку хозяева, проходят правым краем, доходят до лицевой, а затем теряют игровой снаряд. Небольшая суета около штрафной площадки "Спартака", множество ошибок, но для гостей всё заканчивается благополучно.

Московский «Спартак» не критикует только ленивый. Команда Олега Кононова не справилась с главной задачей, не навязав борьбу за чемпионство «Зениту». Более того, спартаковцы досрочно лишились шансов на попадание в ЛЧ. И тем не менее, за последние два тура «красно-белых» можно похвалить. Москвичи были неожиданно прагматичны против «Уфы» и «Урала», добившись минимальных побед.

Опасно! Голкипер гостей Максименко выручает свою команду после удара Самарджича с нескольких метров! Очередная попытка от Зиньковского пробить издали, на этот раз неудачная, блокируют соперники.

На 84 мин в суматохе у ворот Тарас Бурлак забивает ответный мяч, удачный отскок для Тараса, которым он пользуется в полной мере. Офсайда не было, гол засчитан и счет: 1:2

Ай!Ткачук подает со штрафного, пробивает по воротам Полуяхтов, но не попадает в створ, а ведь было близко, очень опасно! .На этом поединок завершен. «Спартак» обходит ЦСКА, поднимается на 4 строчку в турнирной таблице и сохраняет шансы на попадание в квалификационные игры в Лиге Европы.