Сборная России обыграла Латвию со счетом 3:1

На чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Латвии со счетом 3:1. Счет открыла сборная Латвии. Шайбу в ворота россиян в середине первого периода забил Оскар Цибульскис.

Наши ответить не смогли. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьева сразу мобилизовались и пошли в атаку. В начале второй двадцатиминутки россияне забросили две шайбы. Первым счет сравнял Дмитрий Орлов. А через несколько минут шайбу забросил Никита Гусев и вывел российскую сборную вперед. Увеличил отрыв Никита Кучеров.

После пяти туров группового этапа ЧМ-2019 команда Ильи Воробьева не потерпела ни одного поражения. Россияне досрочно гарантировали себе участие в плей-офф турнира.