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Врач Юрий Васильков: Выпить после матча пива хоккеистам – сам бог велел!

18 мая 2019, 15:15 [«Аргументы Недели», Дмитрий БУРЯК ]

Врач Юрий Васильков: Выпить после матча пива хоккеистам – сам бог велел!

После победы российской сборной над командой Чехии (3:0) на ЧМ в Братиславе местная пресса написала, что на радостях наши ребята за ужином выпили 160 кружек пива. Главный тренер Илья Воробьев опроверг информацию: «Чушь собачья!» Но что говорит наука о потреблении спортсменами пива? Этот вопрос еженедельник «Аргументы недели» задал бывшему врачу футбольного «Спартака» и сборной России Юрию Василькову. 

«Наука говорит: пиво делается из ячменя, а это, считай, один из сортов хлеба, то есть один из элементов восстановления, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший врач футбольного «Спартака» и сборной России Юрий Васильков. - Далее. У хоккеистов мышечная масса в полтора раза, если не в два больше, чем у футболистов - им пива надо больше. Это о количестве. К тому же словацкое и чешское пиво - очень качественное, никакого вреда здоровью от него не будет. Конечно, если ребята на пиве остановились. Кстати, я очень насторожено отношусь к потреблению пива футболистами. Тут кому-то можно, кому-то нет. Потому что для некоторых пиво – то, что называется стартовая позиция. А вот хоккеистам – как говорится, сам бог велел! Так что пусть наши словацкие друзья не волнуются, победа будет за нами, наше дело – правое!» 

 

 

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