Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв коротко прокомментировал информацию иностранных СМИ о распитии пива российскими хоккеистами, игравшими со сборной Чехии. На чемпионате мира по хоккею, проходящему в Словакии, россияне выиграли у Чехии со счетом 3:0.

"Это чушь собачья", — цитирует Воробьёва championat.com. Тренер отказался комментировать "информацию непонятных иностранных источников".

Словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало кадры ужина хоккеистов сборной России в одном из ресторанов Братиславы. Источник издания утверждает, что российские хоккеисты заказали суши и около 160 бокалов пива, около шести на одного.

На ЧМ-2019 сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. После четырёх игр на турнире наша команда возглавляет свою группу Турнир завершится 26 мая.