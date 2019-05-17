Икер Касильяс, переживший инфаркт, объявил о завершении карьеры

Испанский вратарь, член португальского клуба "Порту" Икер Касильяс, который ранее пережил инфаркт, объявил о завершении футбольной карьеры. Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты.

Данные об уходе Касильяса из большого спорта сообщило в пятницу, 17 мая, издание Independent.

Напомним, футболист перенес инфаркт 1 мая в ходе тренировки. Он был экстренно госпитализирован и прооперирован. Через пять дней после хирургического вмешательства Икера Касильяса выписали из больницы. Тогда кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что спортсмен, вероятно, будет вынужден завершить профессиональную карьеру.