Судья Левитин: Зачем нам такой ВАР!

Во время полуфинального матча на Кубок России «Арсенал» - «Уфа» (2:2) судья Сергей Карасев два раза воспользовался видеопомощью системы VAR. Помогла ли ему система избежать ошибок? Этот вопрос еженедельник «Аргументы недели» задал арбитру всесоюзной категории Владимиру Левитину.

«Мне кажется, система VAR вообще не нужна, - заявил еженедельнику «Аргументы недели» арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин. – Мало того, что эти паузы влияют на зрелищность матчей, они еще не есть панацея от судейских ошибок. Возьмем данный матч. На 20-й минуте мяч попал в руку Беляеву («Арсенал»), произошло это в штрафной хозяев поля. Такое касание мяча называется «умышленная игра рукой», потому что рука была поднята на уровень груди - явный пенальти! Карасеву совершенно незачем было останавливать матч и идти просматривать запись.

Второй момент. На 31-й минуте Бикфалви («Урал»), стараясь выбить мяч, наступил на ногу Бакаеву. Наступил случайно, без умысла, и на раскадровке видно: чтобы не нанести травму, игрок «Урала» сгибает правую ногу в колене. Киселев вполне мог ограничиться предупреждением, но вместо этого, «посовещавшись» с VAR, удаляет Бикфалви, и целых 60 минут команда гостей играет в меньшинстве. И зачем, спрашивается, нам такой VAR!

1. Жуткий момент – кажется, Бикфалви сейчас сломает Бакаеву ногу!









2. Есть контакт!









3. Но Бакаев – жив-здоров, потому что контакт – мимолетен, Бикфалви к тому же сгибает правую ногу в колене – чтобы не нанести травму.