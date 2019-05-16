Российский тяжеловес Евгений Гончаров подерется с американским "Халком" Тони Джонсоном за вакантный пояс чемпиона ACA. Супер-бой возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет 8 июня в польском городе Лодзь.



Один из убойных российских тяжеловесов, чемпион WFCA, 32-летний Гончаров из Ростова-на-Дону (14-2) ведет впечатляющую серию из девяти побед подряд, шесть из которых добыты досрочно. Напомним, что россиянин должен был поспорить за титул в бою с чемпионом ACB Мухуматом Вахаевым, который накануне ACA 94 сошел "с дистанции" из-за проблем со здоровьем.



Тони Джонсон (13-4) провел 18 боев, одержав 13 побед. В числе соперников "Халка" значатся такие имена как: Кенни Гарнер, Дэниел Кормье, Деррик Льюис и тд. В 2015 году Джонсон на турнире Bellator сенсационно одержал верх над знаменитым Александром Волковым. В ноябре 2018 года свел вничью свой самый резонансный поединок со скандальным Александром Емельяненко, превратив лицо россиянина в кровавое месиво. И, наконец, в своем последнем бою в организации ACA "Халк" "задушил" на третьей минуте встречи Дениса Смолдарева.