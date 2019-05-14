Навка возмутилась, когда Тарасова назвала ее ученицу на ледовом шоу полуфабрикатом

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка возмутилась, когда тренер Татьяна Тарасова назвала ее подопечную на шоу "Ледниковый период. Дети" "полуфабрикатом". Тарасова похвалила Навку, что она заступилась за свою воспитанницу.

Наставники детей-фигуристов на этом шоу Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка. Навка отработала с одной из воспитанниц каскад из тройных тулупов, лутца и тройной флип. Но судьи поставили ей 11,60 баллов. Навка возмутилась. По мнению Навки, ее воспитанница продемонстрировала технически более сложный номер, чем подопечные Ильи Авербуха, которым жюри поставило оценки выше.

Комментируя оценки, Тарасова назвала девочку "полуфабрикатом". По ее оценке, юная фигуристка прыгала робко и лутц исполнялся с двух ребер.

Все дети и их наставники мечтали о победе. И боролись.