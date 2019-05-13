Судья Левитин: Турбин нарушения правил против Дзюбы не увидел, зато увидел недовольство нападающего и наградил его горчичником

После 28-го тура Российской премьер-лиги арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин на сайте еженедельника «Аргументы недели» произвел традиционный разбор судейских ошибок.

1. «Оренбург» - «Урал» (2:2). На 72-й минуте матча арбитр Алексей Еськов умудрился ошибиться дважды (!), не определив вне игры у нападающих «Оренбурга». В результате хозяева сравняли счет – 1:1. Первый офсайд (см. фото), впрочем, был не такой явный, в момент передачи Деспотович стоит почти на одной линии с защитником «Урала».









Рванув на передачу, Деспотович первым же касанием ударом через себя отправляет мяч Сутормину, который залез в офсайд метра на два.









Судья на линии поднял флажок, однако Еськов гол засчитал.

Очевидно, чувствуя свою вину, главный судья добавил к основному времени 5 минут и на 95-й минуте ошибочно определил нарушение правил со стороны защитника «Оренбурга» Шахова. После розыгрыша штрафного Погребняк делает счет 2:2.

2. «Локомотив» – «Рубин». На 86-й минуте защитник «Локомотива» Чорлука был сбит в штрафной «Рубина», но к этому времени хозяева вели 4:0, и судья Владислав Безбородов, очевидно, пожалел гостей и не назначил пенальти.

3. «Зенит» – ЦСКА. На 73-й минуте Дзюба был сбит в штрафной ЦСКА, но судья Евгений Турбин нарушения правил не увидел. Зато увидел недовольство нападающего и наградил его горчичником.